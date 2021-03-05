Источник материала: Хартия'97

Как великий князь литовский Тройден дал отпор Ливонскому ордену 5.03.2021, 17:43

5 марта 1279 года произошла битва под Ашераденом.

В 1275 году крестоносцы Ливонского ордена построили Динабургский замок на землях, которые принадлежали Тройдену, — на правом берегу Западной Двины. Оттуда они могли совершать походы в самый центр ВКЛ. Расчёт крестоносцев был на то, что литвины заняты борьбой с галицким князем Львом Даниловичем, передает «Еврорадио» .

Но уже в 1277 году Тройден осадил Динабургский замок. Его союзником стало Полоцкое княжество, и в войске Тройдена было много полочан. Осада длилась месяц. Литвины построили четыре передвижные осадные башни, стреляли камнями из баллист, но захватить замок не смогли и ушли за Двину. Причиной для снятия осады явилось также вторжение объединённого галицко-татарского войска, но и этот поход кончился безуспешно из-за конфликтов между его участниками.

В ответ на поход на Динабург в конце 1278 года ливонцы тоже ворвались на земли ВКЛ. В их войско вошли хоругви самого ордена, рижского архиепископа, из Эстляндии (которая тогда принадлежала Дании), а также дружины подчинённых ордену земгалов и куршей. Поход возглавил магистр Эрнст фон Ратцебург.

А Тройден незадолго до вторжения ливонцев послал своего младшего брата Сирпутия на помощь ятвягам — грабить Мазовию и Восточную Польшу, поэтому сил для мощного отпора крестоносцам у него сначала не было.

В январе 1279-го они осадили Керново. Орденские хронисты называли Керново "городом Тройдена". На этом основании историки из Летувы объявили Керново тогдашней столицей ВКЛ, что не соответствует реальности. До Гедимина никакой столицы ВКЛ не было, а резиденциями великих князей были те города, которые соответствовали направлению их внешней политики. Для Тройдена главную опасность представляли крестоносцы Ливонского и Тевтонского орденов.

Осада Керново была безуспешной, и в феврале крестоносцы, ограбив его окрестности, пошли назад. А Тройден, собрав к этому времени войско, пошёл вслед за ними и 5 марта 1279 года догнал возле орденского замка Ашераден. К этому моменту магистр уже отпустил по домам земгалов и куршей с их частью добычи.

Тройден решил разрезать ливонско-датское войско на две части и разбить их по одиночке. Поэтому в какой-то момент часть его воинов вдруг бросилась в ложное отступление. Датчане погнались за "беглецами", потратили много времени, но не догнали. А пока они возвращались на поле битвы, Тройден успел разбить ливонцев. Датчане попали в ловушку и почти все были уничтожены. В битве погиб ливонский магистр и 71 орденский брат, почти вся датская дружина вместе с ревельским наместником Эйлартом фон Обергом. Это не считая оруженосцев рыцарей и рядовых воинов — лучников, копьеносцев, воинов с топорами (секирами) и дубинами.

Успех при Ашерадене был закреплён в том же 1279 году союзом Тройдена с князем Мазовии Болеславом II. Он женился на дочери Тройдена Гедиминде. А сам Тройден, у которого умерла жена, взял в жены мазовецкую княжну Анну. Этот союз был направлен и против Тевтонского ордена, и против Польши.

Земгалы подняли очередное восстание против тевтонцев и обратились за поддержкой к Тройдену, а их вождь Намейсис признал себя вассалом Тройдена. В 1281 году Тройден захватил замок Герцике на Двине и отрезал Динабург от остальной Ливонии. Тогда крестоносцы отдали ему этот замок взамен Герцике.

Трудно сказать, что было бы дальше, но в 1282 году Тройдена убили наёмники Стуманд и Гирделай, которые после этого убежали к тевтонцам.

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