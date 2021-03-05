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«В ее глазах» — это нечестно! Обсуждаем странные сюжетные повороты сериала

05.03.2021 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В новом выпуске «Прослушки» рассказываем про очередную новинку от Netflix — шестисерийный сериал «В ее глазах». Вначале простой психологический триллер о любовном треугольнике поверг нас в шок, но совсем не невероятными кинематографическими достижениями, а нечестными жанровыми твистами. Увы, обсуждение этого сериала потеряло бы всю остроту без обсуждения всех странных сюжетных поворотов, поэтому эпизод в этот раз на сто процентов состоит из спойлеров — если что, мы вас предупредили.

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Тизер:

  • Смотря первые четыре эпизода из шести, в самых смелых своих фантазиях мы могли представить развитие событий максимум в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. Но в пятой серии сценаристы вдруг переворачивают все с ног на голову и превращают реалистичную драму буквально в фантастический треш. Что это вообще было и зачем?
  • Пытаемся понять, как подойти к обсуждению сериала, который целиком и полностью держится на высосанных из воздуха неожиданных поворотах.
  • Рассуждаем о том, можно ли нарушать жанровые границы в сериалах и как правильно это нужно делать.
  • Говорим спасибо создателям за то, что ограничились шестью сериями, а не сезонами — кажется, это единственный существенный плюс «В ее глазах».

 
 
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В новом выпуске «Прослушки» рассказываем про очередную новинку от Netflix — шестисерийный сериал «В ее глазах». Вначале простой психологический триллер о любовном...
 
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