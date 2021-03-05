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«В ее глазах» — это нечестно! Обсуждаем странные сюжетные повороты сериала
Источник материала: Onliner
В новом выпуске «Прослушки» рассказываем про очередную новинку от Netflix — шестисерийный сериал «В ее глазах». Вначале простой психологический триллер о любовном треугольнике поверг нас в шок, но совсем не невероятными кинематографическими достижениями, а нечестными жанровыми твистами. Увы, обсуждение этого сериала потеряло бы всю остроту без обсуждения всех странных сюжетных поворотов, поэтому эпизод в этот раз на сто процентов состоит из спойлеров — если что, мы вас предупредили.
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