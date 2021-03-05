Праздники будут зимними. Но дальше виднеется весна

Источник материала: Onliner

В атмосфере усиливаются зимние настроения, но бесконечно это продолжаться не может чисто технически. В Белгидромете отмечают, что в последнее время температура в пределах суток довольно сильно (до 8 градусов) скачет относительно нормы — в обоих направлениях. И в какую сторону ее повернет дней через шесть — предсказать сложно, стабильности нет.

В ближайшие дни свои порядки здесь станет наводить арктический циклон Хартмут. Синоптики называют его «ныряющим», потому что он плюхнется на нас «сверху», с севера. Судя по тому, как разбегается и тянет носок, произведет порядочные брызги. Но это в воскресенье — на этот день уже объявлен оранжевый уровень из-за ветра до 20 метров в секунду.

Пока же температура смещается вниз, в ночь на пятницу уже был конкретный минус, а кое-где до 9 мороза — это после радостных и самонадеянных плюсов. Утром в субботу некоторые могут обнаружить, что засыпаны каким-никаким снегом. Осадки возможны и днем. Дневная температура пока от 1 мороза на севере до 4 тепла на юго-западе.

В последующие дни температуры будут смещаться вниз, в понедельник 8 марта юго-запад уцепится за свои +3, на севере днем уже до 6 мороза. Воскресный ветер к тому времени должен стихнуть.

В середине следующей недели мы сможем понаблюдать те самые бросания в крайности, о которых говорили синоптики. На северо-востоке ночами может похолодать до –15, тогда как днем по стране от 3 мороза до 4 тепла.

Если присмотреться, на погодных картах уже виднеется некий направленный в нашу сторону фронт в Западной Европе. Возможно, к концу следующей недели он притащит за собой осадки, какие уж получится, — и снова ветер. При этом морозы выдавливаются на восток, и днем разброс может составить от 2 мороза до 7 тепла. Нет, это еще не лето, уточняют в Белгидромете. И как пойдет дальше — непонятно.