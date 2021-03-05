Как «профсоюз для чиновников» подвел Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

События последнего года подчеркнули бессмысленность существования «Белой Руси».





Фото belayarus.by

После долгого перерыва РОО «Белая Русь» хоть как-то отметилась в информационном пространстве. Заместитель председателя РОО Александр Шатько в эфире ОНТ выдал «сенсацию»: общественное объединение может быть переименовано в «Партию народного единства».

А заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич явно польстил «Белой Руси»: объединение могло бы стать примером партийного строительства в Беларуси.

На самом деле своими словами чиновники в который раз подчеркнули аморфное состояние «Белой Руси». Общественное объединение было создано в 2007 году, но с тех пор так и не стало заметным субъектом в общественной или политической жизни страны. Почти сразу с момента его создания начались разговоры, что «Белая Русь» может стать партией, и представители объединения продолжают их уже более 10 лет, переливая из пустого в порожнее.

В реальности «Белая Русь» стала «профсоюзом для чиновников» и «БРСМом для взрослых»: в объединение в основном вступают руководители государственных предприятий и организаций. Для чего? Наверное, не все их них смогли бы это толком объяснить.

Не раз говорилось, что «Белая Русь» существует для поддержки политики Александра Лукашенко. Но события последнего года подчеркнули, какое это преувеличение.

После 9 августа «Белая Русь» участвовала в организации митингов в поддержку правителя, но не самостоятельно, а наравне с ФПБ, БРСМом и другими структурами. На фоне протестных маршей эти митинги массовыми не выглядели.

При том что формально в «Белой Руси» состоит почти 190 тысяч человек, власти так и не смогли собрать в октябре «мегамитинг» в Минске, в последний момент включив заднюю передачу.

В такой ситуации слова Кунцевича («Меня никто не переубедит во мнении: в том, что наша страна устояла, есть немалая заслуга «Белой Руси») выглядят откровенной лестью и попыткой хоть как-то оправдать существование объединения.

Не помогло «Белой Руси» и назначение ее руководителем бывшего главы Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько. Три года назад Наталья Кочанова ставила ему задачу:

– Вы должны быть весьма активным. Ведь сегодня если не мы, то кто? Необходимо доносить свою позицию буквально до каждого гражданина нашей страны.

Сам Давыдько храбрился: «Есть желание удивлять, больше быть на слуху с этой организацией».

По факту ни того, ни другого. И это хорошая новость для большинства белорусов. Если почти 190 тысяч человек, числящихся в «Белой Руси», власти не могут организовать на хоть какое-то запоминающиеся действие, то можно понять, какова реальная поддержка Лукашенко в стране.