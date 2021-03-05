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К команде Латушко присоединился экс-сотрудник администрации президента
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Артем Проскалович 14 лет работал на госслужбе: в суде Партизанского района Минска, Минюсте и администрации президента.
Последние 11 лет Артем посвятил работе с законодательством по вопросам конституционного строительства и правоохранительной деятельности. Соответствующие сферы правоотношений он будет курировать и в Народном антикризисном управлении (НАУ).
Проскалович считает, что новой Беларуси потребуется новая Конституция, которая больше никогда не позволит сконцентрировать всю власть в руках одного человека.
— Весь мир, даже белорусские госслужащие, милиция, следователи, прокуроры и судьи знают, что ни один белорус не осужден законно, — приводит
Он подчеркнул, что сегодня в нашей стране никто не в безопасности, даже если он на стороне власти.
— И только в наших силах сделать так, чтобы невиновные оказались на свободе, а настоящие преступники — за решеткой.
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«Только в наших силах сделать так, чтобы невиновные оказались на свободе, а настоящие преступники — за решеткой», говорит Артем Проскалович.
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