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«Сказали сдать админа телеграм-канала». Беларуска рассказала, как ее шантажируют свободой 17-летнего сына

05.03.2021 18:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Казалось бы, уже ничем беларусов не удивишь, как же! Мать несовершеннолетнего политзаключенного Виталия Прохорова заявила, что ее шантажируют свободой сына. 

17-летнего Виталия обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции (согласно обвинению, парень бросал камни в сторону «правоохранителей», но в реальности никто даже не пострадал). Суд признал парня виновным и решил наказать его лишением свободы на два года. 

Виталий вину не признал. Более того, он рассказал, что при задержании его били люди в балаклавах. Еще до суда отчим отвел несовершеннолетнего на снятие побоев и написал заявление. Но проверку приостановили «до получения результатов экспертиз».

Мама Виталия, Олеся Прохорова, рассказала БелаПАН, что еще до суда над сыном к ней подходил неизвестный и намекал на помощь в решении «проблем с ребенком». «Местная милиция ищет администратора телеграм-канала «Свободный Жлобин». Неизвестный мне сказал, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию», — пояснила Олеся, пишут Naviny.by. 

Подобные сообщения начали приходить Олесе и в телеграме. Когда суд признал Виталия виновным, женщине написал некий «Клемент». «Если вы сделали правильный выбор, то позицию суда можно было бы скорректировать. <...> «Предложение (о сдаче админа) остается актуальным», — написали Олесе. 

Женщина считает происходящее шантажом и террором. И теперь блокирует все входящие звонки и сообщения с неизвестных номеров и аккаунтов. 

 
 
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Казалось бы, уже ничем беларусов не удивишь, как же! Мать несовершеннолетнего политзаключенного Виталия Прохорова заявила, что ее шантажируют свободой сына.  ...
 
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