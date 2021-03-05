ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александру Вольфовичу присвоили новое звание

05.03.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко присвоил звание генерал-лейтенанта Александру Вольфовичу присвоили новое звание, который с недавнего времени занимает пост госсекретаря Совбеза Беларуси.

Как сообщалось, генерал стал госсекретарем в январе 2021-го. До этого около года он был начальником Генштаба и первым заместителем министра обороны, пишет officelife.media


фото: БелТА
В Главное оперативное управление Генштаба Вольфович пришел в 2005 году. С 2008-го командовал 120-й бригадой в минском Уручье. Постепенно дослужился до начальника Генштаба. Генералом стал в 2012 году.

Что известно о семье Вольфовича

Вольфович родился в Казани, в этом городе служил его отец - танкист, потомственный военный. Еще в советское время он окончил Московское высшее военное командное училище. Родители Вольфовича переехали из Борисова в Минск в 1985 году. Отец работал до 70 лет. Занимал должность заместителя директора предприятия по эксплуатации зданий «БелЭЗ» Управления делами президента.

 

У Александра Вольфовича есть единственный  сын — Максим. Он также военный, майор. Как говорит родственница семьи, сейчас сын работает в Военной академии.

 

Жена Александра Вольфовича — администратор в парикмахерской.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко присвоил звание генерал-лейтенанта Александру Вольфовичу присвоили новое звание, который с недавнего времени занимает пост госсекретаря...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевіч пра рэзыдэнцыі Лукашэнкі: «Навошта столькі аднаму чалавеку?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by