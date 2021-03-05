"Золотого медведя" присудили фильму "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно"









Кадр из фильма "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" Silviu Ghetie/Micro Film 2021/Berlinale 2021

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили картине "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" румынского режиссера Раду Жуде, трансляция церемонии оглашения победителей ведется на сайте фестиваля.





пишет ТАСС Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра,ТАСС





Румынский режиссер становится лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз: в 2015 году он получил "Серебряного медведя" за режиссуру фильма "Браво!". Сатирическая картина "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" рассказывает об учительнице истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием. Проект создавался в период пандемии, поэтому все артисты в нем снимались в масках.





Денеш Надь стал обладателем "Серебряного медведя" за лучшую режиссерскую работу. На Берлинале он представил картину "Естественный свет" о событиях Второй мировой войны.



