ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк: белорусы покупают больше валюты, чем сдают в банки

05.03.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В январе и феврале текущего года белорусы купили в банках иностранной валюты на 201 млн долларов больше, чем сдали в банки.

 Такая информация появилась на сайте Нацбанка, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Согласно данным финансового учреждения, за эти два месяца физические лица купили в наличном и безналичном виде 1 млрд 523 млн долларов. При этом в банки они сдали 1 млрд 322 млн долларов. Чистая покупка предприятиями за этот период составила 127 млн долларов.

Субъекты хозяйствования купили валюты на 3 млрд 863 млн долларов в эквиваленте и продали 3 млрд 735 млн.

Нерезиденты купили валюты на более чем 28 млн долларов, а продали 162 млн долларов. Чистая продажа валюты в итоге составила 134 млн долларов.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе и феврале текущего года белорусы купили в банках иностранной валюты на 201 млн долларов больше, чем сдали в банки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Казахстане взрывают лед, в Таджикистане ожидаются ливни и грозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by