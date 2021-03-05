Белорусские биатлонисты заняли восьмое место в эстафете на КМ в Чехии

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.



Фото: Дарья Бурякина

Наша сборная (Лобастов, Смольский, Воробей, Лазовский) пробежала один штрафной круг (Воробей) и уступила победителю около трех с половиной минут.

Уверенную победу одержала команда Германии (Лессер, Долль, Пайффер, Наврат), выигравшая минуту и 21 секунду у России (Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов). Пробежавшие три штрафных круга норвежцы (Лагрейд, Дале, Т. Бё, Й. Бё) стали третьими.