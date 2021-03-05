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Стачка - за разрыв договора, профсоюзы - против. Что сейчас происходит вокруг «Беларуськалия» и Yara
Источник материала: Tut.by
История вокруг «Беларуськалия» и одного из его основных партнеров, норвежской компании Yara разворачивается не один месяц. На кону подписание нового контракта, при этом Yara
Стачком: «Поскольку репрессии только усиливались, мы решили просить руководство Yara расторгнуть договор»
Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун рассказывает, что 1 марта состоялась видеовстреча членов стачкома и генерального директора Yara Свейна Туре Холзетера. Переводчиком на встрече была представительница белорусской диаспоры в Норвегии. Ранее еще одна похожая встреча в формате «один на один» прошла 1 февраля.
— На этой встрече мы информировали гендиректора Yara о ситуации вокруг стачки, ситуации у нас в городе, в республике. Например, на последней встрече речь шла в том числе о силовом задержании участников стачки в Солигорске на загородной прогулке. Со своей стороны, Свейн Туре Холзетер рассказал о работе с «Беларуськалием», о дальнейших планах и вообще о ситуации на рынке калийных удобрений. Нашу встречу пришлось приостановить, поскольку у Холзетера было другое совещание, поэтому мы договорились, что продолжим разговор через две недели. Инициатива исходила с его стороны, целью было узнать позицию стачкома по поводу присутствия компании Yara на белорусском рынке, — говорит Анатолий Бокун.
Собеседник рассказывает, что во время первой встречи с Холзетером в сентябре прошлого года во время визита представителей Yara на «Беларуськалий» участники стачки просили его «стать посредником и обеспечить диалог с руководством «Беларуськалия».
— Но поскольку все это время репрессии на стачком только усиливались, а Yara, по сути, не имеет действенных рычагов давления на руководство «Беларуськалия», нами было принято решение просить руководство Yara расторгнуть договор с «Беларуськалием», — говорит Анатолий Бокун. — Во время нашего разговора Свейн Туре Холзетер сослался на заявление генерального директора о том, что он примет на работу участников стачки. Но мы подчеркнули, что в то же время гендиректор настаивает на увольнении выборных членов независимого профсоюза. То есть одной рукой он принимает на работу тех, кто ушел в стачку, а другой рукой старается уволить оставшихся стачкующих. Такую позицию невозможно понять. Очень хотелось бы, чтобы кодекс поведения для бизнес-партнеров, который есть у Yara, был действительно кодексом чести, а не просто бумагой.
Также, по словам Анатолия Бокуна, гендиректор Yara сообщил, что на «Беларуськалии» состоится аудит по охране труда.
— Надеюсь, что стачком примет в нем участие, поскольку в феврале я озвучивал такую просьбу. Это нужно, чтобы аудит прошел объективно, — комментирует Бокун. — Участники стачки согласны вернуться на работу только после выполнения наших требований: освобождение политзаключенных, новые честные выборы, привлечение виновных к ответственности.
Независимые профсоюзы: «Пока Yara здесь, участников стачки не будут осуждать так, как осудили работников на БМЗ»
С заявлением по поводу ситуации вокруг «Беларуськалия» и Yara
— Видимо, мы так долго жили в условиях белорусского режима, что непроизвольно начинаем усваивать его привычки, в том числе манипуляцию общественным мнением, — считает глава БКДП Александр Ярошук. — Началось какое-то шельмование Yara, хотя, если подумать логически, это одна-единственная иностранная компания, которая заявила о своих требованиях к белорусским властям и администрации «Беларуськалия», связанных с правами трудящихся на стачку и на безопасный труд. Они объявили о том, что условием дальнейшего сотрудничества с «Беларуськалием» является решение этих проблем, восстановление на работе ушедших в стачку, если они пожелают, решение вопроса с безопасностью труда. Yara единственная из всех компаний повела себя как действительно социально ответственная компания. Никто больше так не выступил, всем остальным безразличны белорусы и их права.
Александр Ярошук подчеркивает, что в свое время БКДП вместе с правозащитными организациями готовили соответствующее обращение к международному бизнесу, однако больше никто на него не откликнулся.
— Но в адрес Yara сейчас пошли письма, где содержались прямые угрозы руководству, после чего служба безопасности было вынуждено принять решение об охране генерального директора, его дома и семьи. Это что такое, скажите? Разве можно себя так вести? — возмущается собеседник. — Я знаю, что администрация Yara в шоке от этого. Они совершенно не ожидали, что их благородный порыв и высокий стандарт социальной ответственности вернется к ним таким образом. Мы просто не могли пройти мимо этой низкой атаки, дискредитации имиджа компании как внутри страны, так и в диаспорах.
Александр Ярошук также обращает внимание на то, что присутствие Yara на белорусском рынке может влиять на судьбу рабочих «Беларуськалия» и на соблюдение их прав.
— Здравый смысл подсказывает: пока Yara здесь, участников стачки не будут осуждать так, как
О чем с Yara разговаривала Тихановская
Тем временем Светлана Тихановская
При разговоре присутствовали представители норвежского партнера «Беларуськалия» и Офиса Светланы Тихановской. Тихановская рассказала Свейну Туре Хользетеру, директору Yara International, о фактах репрессий против стачкома «Беларуськалия», а также о вопросах техники безопасности на предприятии.
— Тихановская призвала норвежскую компанию оказать давление на руководство «Беларуськалия», а также сделать конкретные и ощутимые шаги для того, чтобы остановить репрессии против членов стачкома предприятия, — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.
18 декабря гендиректор Yara
Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК
В сентябре представители Yara в первый раз
В декабре «Беларуськалий»
— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.
Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект,
В январе «Беларуськалий»
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Стачка - за разрыв договора, профсоюзы - против. Что сейчас происходит вокруг «Беларуськалия» и Yara
История вокруг «Беларуськалия» и одного из его основных партнеров, норвежской компании Yara разворачивается не один месяц.
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