Стачка - за разрыв договора, профсоюзы - против. Что сейчас происходит вокруг «Беларуськалия» и Yara

Источник материала: Tut.by

История вокруг «Беларуськалия» и одного из его основных партнеров, норвежской компании Yara разворачивается не один месяц. На кону подписание нового контракта, при этом Yara настаивает на том, чтобы на предприятии соблюдались права работников, техника безопасности, уволенные за стачку были восстановлены на работе. Белорусы активно оставляют комментарии в соцсетях компании Yara и просят ее не заключать новый контракт с «Беларуськалием». Петицию об этом подписали более 55 тысяч человек. По словам сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна, участники стачки решили просить руководство Yara расторгнуть договор, потому что «репрессии только усиливаются». Светлана Тихановская созвонилась с гендиректором Yara International и призвала к давлению на «Беларуськалий». А у руководителя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука другое мнение: контракт с Yara нужен в том числе для того, чтобы обезопасить участников стачки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Полгода назад, 17 августа, рабочие «Беларуськалия» присоединились к общенациональной забастовке. Правда, продлилась она два дня, а позже суд признал эту забастовку незаконной. Однако некоторые работники начали по одному присоединяться к стачкому, который стал самым крупным в стране: в феврале в него входило 130 человек, большинство из них уволены. Не отдали трудовые книжки только тем, кто занимает выборные должности в независимом профсоюзе горняков, таких в стачке 10 человек. При этом в январе «Беларуськалий» заявил о том, что готов взять на работу уволенных ранее, если они напишут заявления, однако шахтеры на такое предложение не согласились и продолжают придерживаться своей позиции, несмотря на задержания и присужденные сутки административного ареста.

Стачком: «Поскольку репрессии только усиливались, мы решили просить руководство Yara расторгнуть договор»

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун рассказывает, что 1 марта состоялась видеовстреча членов стачкома и генерального директора Yara Свейна Туре Холзетера. Переводчиком на встрече была представительница белорусской диаспоры в Норвегии. Ранее еще одна похожая встреча в формате «один на один» прошла 1 февраля.

— На этой встрече мы информировали гендиректора Yara о ситуации вокруг стачки, ситуации у нас в городе, в республике. Например, на последней встрече речь шла в том числе о силовом задержании участников стачки в Солигорске на загородной прогулке. Со своей стороны, Свейн Туре Холзетер рассказал о работе с «Беларуськалием», о дальнейших планах и вообще о ситуации на рынке калийных удобрений. Нашу встречу пришлось приостановить, поскольку у Холзетера было другое совещание, поэтому мы договорились, что продолжим разговор через две недели. Инициатива исходила с его стороны, целью было узнать позицию стачкома по поводу присутствия компании Yara на белорусском рынке, — говорит Анатолий Бокун.

Собеседник рассказывает, что во время первой встречи с Холзетером в сентябре прошлого года во время визита представителей Yara на «Беларуськалий» участники стачки просили его «стать посредником и обеспечить диалог с руководством «Беларуськалия».

— Но поскольку все это время репрессии на стачком только усиливались, а Yara, по сути, не имеет действенных рычагов давления на руководство «Беларуськалия», нами было принято решение просить руководство Yara расторгнуть договор с «Беларуськалием», — говорит Анатолий Бокун. — Во время нашего разговора Свейн Туре Холзетер сослался на заявление генерального директора о том, что он примет на работу участников стачки. Но мы подчеркнули, что в то же время гендиректор настаивает на увольнении выборных членов независимого профсоюза. То есть одной рукой он принимает на работу тех, кто ушел в стачку, а другой рукой старается уволить оставшихся стачкующих. Такую позицию невозможно понять. Очень хотелось бы, чтобы кодекс поведения для бизнес-партнеров, который есть у Yara, был действительно кодексом чести, а не просто бумагой.

Также, по словам Анатолия Бокуна, гендиректор Yara сообщил, что на «Беларуськалии» состоится аудит по охране труда.

— Надеюсь, что стачком примет в нем участие, поскольку в феврале я озвучивал такую просьбу. Это нужно, чтобы аудит прошел объективно, — комментирует Бокун. — Участники стачки согласны вернуться на работу только после выполнения наших требований: освобождение политзаключенных, новые честные выборы, привлечение виновных к ответственности.

Независимые профсоюзы: «Пока Yara здесь, участников стачки не будут осуждать так, как осудили работников на БМЗ»

С заявлением по поводу ситуации вокруг «Беларуськалия» и Yara выступил Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП). В нем сказано, что «исполнительный комитет БКДП заявляет о своей заинтересованности в деятельности на белорусском рынке норвежской компании Yara International и о своем категорическом неприятии развернувшейся в стране кампании по принуждению ее к немедленному уходу из Беларуси и разрыву контракта с ОАО «Беларуськалий»». В заявлении подчеркивается, что ни одна из иностранных компаний, работающих в Беларуси, «не руководствуется кодексом этики бизнеса и не ставит перед белорусскими партнерами в качестве безусловных условий, необходимых для дальнейшего продолжения сотрудничества, соблюдение ими прав человека и прав трудящихся».

— Видимо, мы так долго жили в условиях белорусского режима, что непроизвольно начинаем усваивать его привычки, в том числе манипуляцию общественным мнением, — считает глава БКДП Александр Ярошук. — Началось какое-то шельмование Yara, хотя, если подумать логически, это одна-единственная иностранная компания, которая заявила о своих требованиях к белорусским властям и администрации «Беларуськалия», связанных с правами трудящихся на стачку и на безопасный труд. Они объявили о том, что условием дальнейшего сотрудничества с «Беларуськалием» является решение этих проблем, восстановление на работе ушедших в стачку, если они пожелают, решение вопроса с безопасностью труда. Yara единственная из всех компаний повела себя как действительно социально ответственная компания. Никто больше так не выступил, всем остальным безразличны белорусы и их права.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Александр Ярошук подчеркивает, что в свое время БКДП вместе с правозащитными организациями готовили соответствующее обращение к международному бизнесу, однако больше никто на него не откликнулся.

— Но в адрес Yara сейчас пошли письма, где содержались прямые угрозы руководству, после чего служба безопасности было вынуждено принять решение об охране генерального директора, его дома и семьи. Это что такое, скажите? Разве можно себя так вести? — возмущается собеседник. — Я знаю, что администрация Yara в шоке от этого. Они совершенно не ожидали, что их благородный порыв и высокий стандарт социальной ответственности вернется к ним таким образом. Мы просто не могли пройти мимо этой низкой атаки, дискредитации имиджа компании как внутри страны, так и в диаспорах.

Александр Ярошук также обращает внимание на то, что присутствие Yara на белорусском рынке может влиять на судьбу рабочих «Беларуськалия» и на соблюдение их прав.

— Здравый смысл подсказывает: пока Yara здесь, участников стачки не будут осуждать так, как осудили работников на БМЗ. Да, на сутки сажают, да, штрафы непомерные накладывают, но в тюрьме из участников стачки никто не сидит. Разрыв контракта автоматически означает, что завтра или вся стачка, или ее часть может оказаться в тюрьме. Поэтому мы пошли на этот шаг. Я понимаю, что сейчас нас тоже будут шельмовать, называть пособниками режима и так далее. Но мы знаем, ради чего мы это делаем. Я считают, что нет и не может быть альтернативы сохранению Yara на белорусском рынке. Зная, что может последовать, я буду делать все, чтобы участники стачки находились на свободе и в своих семьях, — говорит Александр Ярошук.

О чем с Yara разговаривала Тихановская

Тем временем Светлана Тихановская созвонилась с генеральным директором норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты.

При разговоре присутствовали представители норвежского партнера «Беларуськалия» и Офиса Светланы Тихановской. Тихановская рассказала Свейну Туре Хользетеру, директору Yara International, о фактах репрессий против стачкома «Беларуськалия», а также о вопросах техники безопасности на предприятии.

— Тихановская призвала норвежскую компанию оказать давление на руководство «Беларуськалия», а также сделать конкретные и ощутимые шаги для того, чтобы остановить репрессии против членов стачкома предприятия, — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

18 декабря гендиректор Yara встретился с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Стороны обсудили репрессии в отношении шахтеров и условия работы на предприятии.

Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

В декабре «Беларуськалий» посетили гендиректор Yara Свейн Туре Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Накануне визита Холзетера на сайте Yara было вновь опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.

— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.

Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.

В январе «Беларуськалий» заявил , что готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Кроме того, уволенные ранее работники могут снова быть приняты на работу, если подадут заявления. Компания Yara назвала такое решение позитивным. Сами участники стачки не согласны с этими формулировками.