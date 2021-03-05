В Беларуси заработало приложение «Путешествую без COVID-19»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь присоединилась к проекту Евразийского банка развития «Путешествую без COVID-19». Мобильное приложение позволяет избежать бумажной волокиты, путешествуя между странами-участницами ЕАЭС.

Нужно просто показать QR-код с результатами анализа. В Минздраве определили перечень лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты для прохождения границы. По всей стране их 14. Результаты попадают в общую систему.