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В Беларуси заработало приложение «Путешествую без COVID-19»

05.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь присоединилась к проекту Евразийского банка развития «Путешествую без COVID-19». Мобильное приложение позволяет избежать бумажной волокиты, путешествуя между странами-участницами ЕАЭС.

Нужно просто показать QR-код с результатами анализа. В Минздраве определили перечень лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты для прохождения границы. По всей стране их 14. Результаты попадают в общую систему.



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Мобильное приложение позволяет избежать бумажной волокиты, путешествуя между странами-участницами ЕАЭС.
 
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