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Весна пришла! А в Витебске в течение дня идет снег – видео
05.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Похолодание началось в Витебске с пятницы. Днем температура опустилась до нуля, а ночью похолодало до –6°С.
В течение дня температура в городе не поднималась выше –1° С, поэтому выпавший снег не таял. По прогнозам синоптиков снег в Витебске будет идти и в выходные, а морозная погода сохранится до 9 марта.
Температура воздуха на выходных составит в субботу днем – 0°С, в воскресенье немного потеплеет – до +1°С, а 8 и 9 марта днем будет до –5°С.
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Короткие снегопады продолжаются в городе на Двине в течение всего дня. Как Витебск накрыло снегом – смотрите на видео.
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