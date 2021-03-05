Весна пришла! А в Витебске в течение дня идет снег – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Похолодание началось в Витебске с пятницы. Днем температура опустилась до нуля, а ночью похолодало до –6°С.

В течение дня температура в городе не поднималась выше –1° С, поэтому выпавший снег не таял. По прогнозам синоптиков снег в Витебске будет идти и в выходные, а морозная погода сохранится до 9 марта.

Температура воздуха на выходных составит в субботу днем – 0°С, в воскресенье немного потеплеет – до +1°С, а 8 и 9 марта днем будет до –5°С.