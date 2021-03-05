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Весна пришла! А в Витебске в течение дня идет снег – видео

05.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Похолодание началось в Витебске с пятницы. Днем температура опустилась до нуля, а ночью похолодало до –6°С.

В течение дня температура в городе не поднималась выше –1° С, поэтому выпавший снег не таял. По прогнозам синоптиков снег в Витебске будет идти и в выходные, а морозная погода сохранится до 9 марта.

Температура воздуха на выходных составит в субботу днем – 0°С, в воскресенье немного потеплеет – до +1°С, а 8 и 9 марта днем будет до –5°С.

 
Теги: Витебск
 
 
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Короткие снегопады продолжаются в городе на Двине в течение всего дня. Как Витебск накрыло снегом – смотрите на видео.
 
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