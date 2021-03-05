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8 марта близко-близко: сколько стоят цветы пред женским днем – видео

05.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ежегодно перед 8 марта продавцы ставят точки по продаже цветов около торгового центра "Марко-Сити". Продавать тюльпаны и мимозу обычно начинают за несколько дней до праздника и заканчивают 9-10 марта.

Сейчас стоимость одного тюльпана варьируется от 2.5 до 3 рублей, веточки мимозы стоят по пять рублей за 100 граммов.

Как рассказал корреспонденту Sputnik один из продавцов, чем ближе к празднику, тем проще договориться с торговцами о скидке. Когда Женский день пройдет, цена на тюльпаны упадет, поскольку нужно будет распродать остатки товара.

Пока на площади около торгового центра немного продавцов, но старожилы цветочного бизнеса уверяют, что к выходным цветочных "точек" значительно прибавится.

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За несколько дней до Международного женского дня в центре Витебска развернули точки по продаже цветов. Насколько активно идут продажи и какие цены на цветы...
 
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