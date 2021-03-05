|
8 марта близко-близко: сколько стоят цветы пред женским днем – видео
05.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ежегодно перед 8 марта продавцы ставят точки по продаже цветов около торгового центра "Марко-Сити". Продавать тюльпаны и мимозу обычно начинают за несколько дней до праздника и заканчивают 9-10 марта.
Сейчас стоимость одного тюльпана варьируется от 2.5 до 3 рублей, веточки мимозы стоят по пять рублей за 100 граммов.
Как рассказал корреспонденту Sputnik один из продавцов, чем ближе к празднику, тем проще договориться с торговцами о скидке. Когда Женский день пройдет, цена на тюльпаны упадет, поскольку нужно будет распродать остатки товара.
Пока на площади около торгового центра немного продавцов, но старожилы цветочного бизнеса уверяют, что к выходным цветочных "точек" значительно прибавится.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За несколько дней до Международного женского дня в центре Витебска развернули точки по продаже цветов. Насколько активно идут продажи и какие цены на цветы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)