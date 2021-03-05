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«Ты против нашего государства?» Витебский педагог заставляет школьников вступать в БРСМ

05.03.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эмоциональный разговор учителя и школьника по поводу БРСМ попал на аудио 5 марта. Инцидент произошел в одной из школ Витебска.

«Ты против нашего государства?» Витебский педагог заставляет школьников вступать в БРСМ

Судя по репликам, кто-то из детей не хотел вступать в провластную общественную организацию. Педагог пригрозила, что ребенка поставят на внутришкольный учет, передает rebenok.by.

На записи слышно, как учительница обращается к одному из школьников: «Знаешь, за такие высказывания тебя можно поставить на внутришкольный учет… Мы тебе объясним на классном часу, что такое БРСМ, что ты живешь в нашем государстве! Ты против нашего государства?»

Заместитель директора от комментариев отказалась, директор не подняла трубку.

«Мы неоднократно заявляли о том, что никакого принуждения по поводу вступления быть не должно, — пояснила секретарь ЦК ОО «БРСМ» Юлия Зинкевич. — Мы работаем не на количество, а на качество».

В одном из недавних интервью первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк также заявил о том, что «принципиальная позиция организации — никого и никогда в союз молодежи не загонять»: «Ни при каких обстоятельствах. Сюда нужно идти по велению сердца».

 
Теги: Витебск
 
 
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Эмоциональный разговор учителя и школьника по поводу БРСМ попал на аудио 5 марта. Инцидент произошел в одной из школ Витебска.
 
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