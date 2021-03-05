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Американцы купили компанию Exadel с офисами в Беларуси
Источник материала: Onliner
Компания Sun Capital приобрела IT-компанию Exadel. Об этом
Основанная в 1998 году Exadel занимается разработкой софта. Головной офис компании расположен в Сан-Франциско, также есть офисы в Литве, Польше, Украине, России и Беларуси (в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле). Общий штат сотрудников — около 1100 человек, и больше половины из них работает в белорусских офисах.
Sun Capital занимается инвестициями и вкладывает средства в компании различных направлений.
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