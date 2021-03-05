Американцы купили компанию Exadel с офисами в Беларуси

Источник материала: Onliner

Компания Sun Capital приобрела IT-компанию Exadel. Об этом сообщает издание dev.by. В январе к компании приглядывалась EPAM, однако стороны прекратили переговоры. И спустя два месяца стало известно о продаже Exadel американской Sun Capital.

Основанная в 1998 году Exadel занимается разработкой софта. Головной офис компании расположен в Сан-Франциско, также есть офисы в Литве, Польше, Украине, России и Беларуси (в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле). Общий штат сотрудников — около 1100 человек, и больше половины из них работает в белорусских офисах.

Sun Capital занимается инвестициями и вкладывает средства в компании различных направлений.