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Силовики задержали анархистов из международной преступной организации (видео)

05.03.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба МВД сообщила о задержании брестских анархистов, которые были участниками «Революционного действия». Всего в ИВС отправлено семь человек 16—35 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту создания преступной организации и участия в ней. Известно, что с 2016 года задержанные готовились и участвовали в акциях «провокационного и деструктивного толка», в том числе и в массовых беспорядках в прошлом году.

Сообщается, что протестная деятельность финансировалась из неофициальных фондов и организаций. Всего, по данным ГУБОПиК, более пятнадцати анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Польше и Украине.

Силовики продолжают оперативно-следственную деятельность в отношении всех фигурантов для установления других фактов незаконной деятельности преступной организации.

 
 
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Пресс-служба МВД сообщила о задержании брестских анархистов, которые были участниками «Революционного действия». Всего в ИВС отправлено семь человек 16—35...
 
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