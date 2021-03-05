Минчанин: за ночь вся машина покрылась мелким желтым налетом. Что это?

Источник материала: Onliner

В редакцию обратился автовладелец из Минска с необычной просьбой: объяснить, что за мелкие точки появились на кузове его машины. «Вчера заметил, что вся машина покрылась мелким желтым налетом, — написал он. — За два последних года никогда такого не было, хотя места жительства не менял». Хозяин машины сразу заподозрил, что речь о внешнем факторе воздействия. Специалисты по ЛКП подтвердили: это последствия так называемых индустриальных осадков.

«Проживаю в районе Тракторного завода, — рассказал Анисим. — Живу тут больше двух лет, и ни разу такого не было, чтобы мой Geely Emgrand X7 покрывалась налетом. Возможно что то произошло на МТЗ?»

На самом деле подобные последствия проявляются отнюдь не в результате какого-либо происшествия на производстве. Достаточно любых осадков. Например, вчера в том районе столицы шел снег, потом потеплело и он растаял, превратился в капли, в которых содержатся мелкие металлические частицы. Как итог — въедливые частички металла оказываются на машине, проникают в ЛКП.





Индустриальные осадки — это дождь с металлической пылью. Выпадает он чаще всего в районах неподалеку от заводов, котельных, крупных предприятий. Вместе с дымом котлов в атмосферу попадают микрочастицы металлов, которые попадают на кузов во время осадков. Частицы моментом окисляются. На покрытии остаются ржавые точки, похожие на «жучки», хотя таковыми они не являются. Отчетливо эти пятна видны на белых пластиковых бамперах. Вроде бы пластмасса не ржавеет, а пятна коррозии есть.





«В данном случае, судя по фото, речь действительно идет о последствиях индустриальных осадков, — подтвердили эксперты обучающего проекта TrueGarage. — К сожалению для владельца, устранить их последствия можно только с помощью полировки. Химическим путем, на мойках, от этих точек не избавиться. В качестве средства, который владелец способен использовать сам, без помощи профессионалов и спецоборудования, можем посоветовать так называемую полировальную глину».

Анисим сообщил, что намерен собрать контакты тех автовладельцев, чьи машины так же пострадали, чтобы обратиться с коллективным обращением на завод и проверяющие его работу структуры.