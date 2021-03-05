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Латушко объяснил, при каких условиях санкции будут иметь успех

05.03.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко высказался в эфире Еврорадио об эффективности санкций, вводимых странами Запада.

Латушко объяснил, при каких условиях санкции будут иметь успех
Павел Латушко / Еврорадио
 Ответил он и на сомнения ряда политологов в эффективности санкций, пишет euroradio.fm

— Во-первых, хочется спросить у уважаемых политологов: какие другие у нас есть инструменты, когда в стране насилие, когда граждане не имеют права на защиту прав, когда адвокатов лишают лицензий?.. Человек никак не может защитить себя перед белорусскими властями. Какой инструментарий есть?

Санкции же — реальный инструмент внешнего давления. Также это "тест и для Европейского союза".

— Санкции направлены не на то, чтобы наказать власти, а чтобы заставить власти изменить отношение к народу, поведение. И они будут эффективными, только если будут реальными, — добавляет Павел Латушко. — Санкции не будут иметь результата, если их не будет. А сегодня их нет.

На данный момент Евросоюз ввёл три пакета санкций против белорусских официальных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие, а также против бизнесменов, которых подозревают в финансовом обеспечении режима Лукашенко. К ограничениям присоединились многие страны за пределами ЕС. Латушко уверен, что четвёртый пакет санкций будет принят скоро.
 
 
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Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко высказался в эфире Еврорадио об эффективности санкций, вводимых странами Запада.
 
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