Как сохранить свежесть цветочных букетов

раскрывает секреты опытных флористов, как сделать так, чтобы подарок радовал еще долгое время. Interfax.byсекреты опытных флористов, как сделать так, чтобы подарок радовал еще долгое время.

Общие рекомендации

Это хоть и теплый праздник, но проходит в довольно холодных погодных условиях, именно поэтому, всем букетам, подаренным в этот день, необходимо время, чтобы отлежаться и дойти до комнатной температуры. Разверните упаковку и положите цветы на стол подальше от отопительных приборов.





Когда растения согреются, уберите нижние листья, опустите стебли под проточную воду и обрежьте острым ножом. Сразу же после этого помещайте букет в воду. Кстати, о воде. Она должна быть отстоявшаяся и комнатной температуры, а не свеженабранная в вазу из-под крана.





Подберите оптимальное для цветов место, там не должно быть сквозняков, прямых солнечных лучей и, конечно, обогревателей с батареями. Идеальным будет какое-то прохладное место.





В воду рекомендуется добавить нашатырного спирта или поваренной соли (чайная ложка на литр воды). Это продлит жизнь растений.





Если вы думаете, что на этом все, то нет, букет будет требовать постоянного ухода. Ежедневно придется опрыскивать цветы. Раз в два дня менять воду, подрезая стебли примерно на 2 - 3 см.





Спустя несколько дней вы заметите, что некоторые бутоны, несмотря на все ваши старания, все равно потеряли первоначальную свежесть, не отчаивайтесь. Во-первых, удалите окончательно увядшие бутоны и листья. Во-вторых, просто насыпьте в воду немного сахара (чайную ложку на литр) и это поможет дать цветам второе дыхание.













Кстати, консерванты увеличивают срок хранения не только продуктов, но и цветов. В качестве консерванта в вазу можно налить столовую ложку водки, пару капель лимона или даже отбеливателя. Удивительно, но факт!





Внимательно отнеситесь к выбору вазы. Ее горлышко не должно быть слишком узким, чтобы стебли не передавливались.





Если есть возможность, поставьте в вазу к розам, лилиям, настурциям, тюльпанам веточку туи, она продлит им жизнь.

Специализированные советы

Самый капризный цветок – это роза. Не надейтесь продлить ее жизнь более, чем на неделю. В любом случае, через семь дней она завянет.





Перед обрезкой черенка под струей воды удалите со стебля все листья и шипы. А сам срез делайте длинным и косым. Кончики стеблей нудно расщепить по длине (на 5 – 7 см).





Цветы в воде должны стоять на половину или две трети стебля.





Фрезии. Эти цветы пьют очень много воды, поэтому следите, чтобы вода в вазе всегда была, при этом уровень ее должен быть всего 5 см.





Тюльпаны. Цветы-сладкоежки. Мало того, что в их случае в воду обязательно нужно добавить сахара, так еще и перед погружением в нем нужно минут 10 подержать стебли.





Чтобы стебельки были строго вертикальными, обмотайте их плотной бумагой, которую можно будет снять спустя какое-то время. А чтобы бутоны подольше не раскрывались, накрошите в воду серы со спичек.





Ирисы как фрезии. Очень много пьют, но в большом количестве воды гниют. Поэтому придется все время подливать. В воду можно бросить кубики льда.





Нарциссы. Самовлюбленные ужасно, выделяют опасный для других растений сок. Им нужна прохладная вода и ежедневно новая.





Герберы. Как и в случае с тюльпанами для придания жесткости стеблям, их нужно обмотать на время плотной бумагой. Чтобы дольше стояли, натрите срезы солью.





Хризантемы. Их лучше не подрезать, а обламывать и вставить в кончик кусочек спички. Этим цветам также нужен сахарный раствор. Хризантемы стоят очень долго, так, что даже могут пустить корни.





И напоследок, если вам подарили цветок прямо с луковицей, а становиться садоводом не входило в планы, поставьте цветок в воду прямо с луковицей.



