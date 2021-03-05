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Азаренко из-за травмы не вышла на матч полуфинала турнира в Дохе
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Дохе на стадии полуфинала.
Еще в матче с Элиной Свитолиной Азаренко жаловалась на проблемы со спиной, но поединок с украинкой Виктория доиграла и одержала победу.
Сегодня она должна была встретиться в матче за выход в финал с испанкой Габринье Мугурусой, но боли в спинке преодолеть не удалось. Как сообщает
Примечательно, что втором раунде турнира Мугуруса обыграла первую ракетку Беларуси Арину Соболенко.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Дохе на стадии полуфинала.
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