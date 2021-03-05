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Азаренко из-за травмы не вышла на матч полуфинала турнира в Дохе

05.03.2021 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Дохе на стадии полуфинала.


Фото: Reuters

Еще в матче с Элиной Свитолиной Азаренко жаловалась на проблемы со спиной, но поединок с украинкой Виктория доиграла и одержала победу.

Сегодня она должна была встретиться в матче за выход в финал с испанкой Габринье Мугурусой, но боли в спинке преодолеть не удалось. Как сообщает WTA Insider, Азаренко вынуждена была отказаться от продолжения борьбы на турнире.

Примечательно, что втором раунде турнира Мугуруса обыграла первую ракетку Беларуси Арину Соболенко.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Дохе на стадии полуфинала.
 
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