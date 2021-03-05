|
Задержаны брестские анархисты из международной преступной организации
05.03.2021 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Оперативники ГУБОПиК задержали семь брестских анархистов из международной преступной организации, сообщили в МВД.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали подозреваемыми по факту создания преступной организации, еще более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше.
"На участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК МВД во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней", - сообщили Sputnik в пятницу в МВД.
В настоящее время задержанные помещены в изолятор временного содержания
Все они являются жителями Бреста и Брестской области. Задержанным от 16 до 35 лет, они нигде не работают.
Установлено, что с 2016 года в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области, отметили в МВД.
"Установлено, что их протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов", - сказали в министерстве.
В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных фактов противоправной деятельности преступной организации, уточнили в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ГУБОПиК, еще более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше. Оперативные кадры, смотрите на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)