Задержаны брестские анархисты из международной преступной организации

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оперативники ГУБОПиК задержали семь брестских анархистов из международной преступной организации, сообщили в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали подозреваемыми по факту создания преступной организации, еще более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше.

"На участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК МВД во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней", - сообщили Sputnik в пятницу в МВД.

В настоящее время задержанные помещены в изолятор временного содержания

Все они являются жителями Бреста и Брестской области. Задержанным от 16 до 35 лет, они нигде не работают.

Установлено, что с 2016 года в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области, отметили в МВД.

"Установлено, что их протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов", - сказали в министерстве.

В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных фактов противоправной деятельности преступной организации, уточнили в МВД.