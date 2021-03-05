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Украинские нардепы обратились в МАГАТЭ для проверки БелАЭС

05.03.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Украинские нардепы обратились в МАГАТЭ для проверки БелАЭС

  • 5.03.2021, 19:30
Украинские нардепы обратились в МАГАТЭ для проверки БелАЭС
фото: The Insider

Ситуация с безопасностью на белорусской АЭС вызывает у них беспокойство.

Парламентское межфракционное объединение " истая энергия – здоровая окружающая среда" обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – народные депутаты просят срочно проверить, как Белорусская АЭС соблюдает необходимые меры безопасности. Документ опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от европейской солидарности Алексей Гончаренко. Обращение подписали 26 народных депутатов.

"Просим вам осуществить детальную надлежащую инспекцию на соответствие Белорусской АЭС всем требованиям безопасности", – сказано в письме в МАГАТЭ.

Парламентарии пишут, что ситуация с безопасностью на белорусской АЭС вызывает у них беспокойство. Они отмечают, что с момента запуска станции произошел ряд аварийных ситуаций. Народные депутаты подчеркивают, что им известно о публичных сообщениях о возможном повреждении корпуса реактора первого блока во время его установки.

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Ситуация с безопасностью на белорусской АЭС вызывает у них беспокойство.
 
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