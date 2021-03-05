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РФ и режим Лукашенко договорились о создании трех учебно-боевых центров

05.03.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

РФ и режим Лукашенко договорились о создании трех учебно-боевых центров

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  • 5.03.2021, 19:00
  • 1,320
РФ и режим Лукашенко договорились о создании трех учебно-боевых центров
иллюстрационное Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Центры хотят создать в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.

Во время рабочего визита министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Россию состоялись переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Минобороны Беларуси.

По итогам встречи министры обороны России и Беларуси договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки. Центры планируют создать в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.

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Центры хотят создать в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.
 
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