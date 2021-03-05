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Гандболисты «Мешков Брест» обыграли северомакедонский «Вардар» в групповом раунде Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Гандболисты клуба «Мешков Брест» победно завершили выступление в групповом раунде Лиги чемпионов.
В заключительном поединке группы «А» чемпионы Беларуси обыграли на выезде северомакедонский «Вардар» со счётом 36:32. Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 12 мячей. Таким образом, в 1/8-й финала команда Рауля Алонсо встретится с гандболистами украинского «Мотора», в котором выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Вячеслав Бохан и Максим Бабичев.
Первая встреча состоится 31 марта или 1 апреля в Запорожье, ответная игра – 7 или 8 апреля в Бресте. Победитель этих поединков в четвертьфинале сыграет с лучшей командой пары «Барселона» (Испания) – «Эльверум» (Норвегия).
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Гандболисты клуба «Мешков Брест» победно завершили выступление в групповом раунде Лиги чемпионов. В заключительном поединке группы «А» чемпионы Беларуси...
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