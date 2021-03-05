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Власти Великобритании ослабят режим карантина

05.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Великобритании ослабят режим карантина

Правительство Великобритании планирует разрешить туристические поездки по стране уже к лету. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока сообщает РИА Новости.

С 8 марта в стране планируется открыть все школы, а с 12 апреля – непродовольственные магазины и террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. Как ожидается, тогда же будет принято и решение о возобновлении внутреннего туризма. 

«Надеюсь, что как только мы получим возможность снять ограничения, то сможем путешествовать по Британским островам. В этом нам поможет вакцинация», – заявил Хэнкок, добавив, что о возобновлении международного туризма говорить пока рано. В частности, решение о возобновлении международных поездок может быть принято не ранее 17 мая.  

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Правительство Великобритании планирует разрешить туристические поездки по стране уже к лету. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта...
 
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