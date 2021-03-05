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Александр Егоров занял должность нового председателя правления Банка развития
Источник материала: ОНТ
Новый председатель у правления Банка развития. Сегодня руководителя коллективу представил премьер-министр Беларуси.
Ранее Александр Егоров занимал должность заместителя председателя правления Беларусбанка. В этой системе он работал с 2015 года и курировал вопросы стратегического развития и цифровизации. Также он имеет опыт работы в национальном банке, министерстве экономики и представительстве МВФ в Беларуси. Когда представлял нового руководителя коллективу, Роман Головченко подчеркнул, что перед Банком развития ставятся амбициозные задачи, которые требуют корректировки и пересмотра подходов, новаторских решений.
Также во время встречи премьер-министр поблагодарил бывшего председателя Банка развития, который занимал эту должность с декабря 2018 года. За это время активы банка выросли в полтора раза, ощутимо увеличился и портфель инвестиционных кредитов. С 2019 года банк лидирует по долгосрочному кредитованию юридических лиц в национальной валюте. Сегодня Андрей Жишкевич награждён почетной грамотой Совета Министров. А Александр Егоров приступит к выполнению своих обязанностей со следующей недели.
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Новый председатель у правления Банка развития. Сегодня руководителя коллективу представил премьер-министр Беларуси. Ранее Александр Егоров занимал должность...
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