Александр Егоров занял должность нового председателя правления Банка развития

Источник материала: ОНТ

Новый председатель у правления Банка развития. Сегодня руководителя коллективу представил премьер-министр Беларуси.

Ранее Александр Егоров занимал должность заместителя председателя правления Беларусбанка. В этой системе он работал с 2015 года и курировал вопросы стратегического развития и цифровизации. Также он имеет опыт работы в национальном банке, министерстве экономики и представительстве МВФ в Беларуси. Когда представлял нового руководителя коллективу, Роман Головченко подчеркнул, что перед Банком развития ставятся амбициозные задачи, которые требуют корректировки и пересмотра подходов, новаторских решений.

Александр Егоров, председатель правления Банка развития: «Конечно, чувство ответственности, чувство волнения, потому что это повышение по должности – это совершенно другой институт. Есть задачи, поставленные правительством – это экспорт, это инвестиции, повышение эффективности государственного сектора. Соответственно, банк развития как институт развития, как инструмент правительства будет решать и помогать правительству в решении этих задач – экспорт, инвестиции, повышение госсектора».

Также во время встречи премьер-министр поблагодарил бывшего председателя Банка развития, который занимал эту должность с декабря 2018 года. За это время активы банка выросли в полтора раза, ощутимо увеличился и портфель инвестиционных кредитов. С 2019 года банк лидирует по долгосрочному кредитованию юридических лиц в национальной валюте. Сегодня Андрей Жишкевич награждён почетной грамотой Совета Министров. А Александр Егоров приступит к выполнению своих обязанностей со следующей недели.

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