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В 56-м отдельном полку связи поздравили матерей военнослужащих
Источник материала: ОНТ
С огромной благодарностью – к женщинам, которые воспитали настоящих патриотов! В преддверии самого весеннего праздника – в 56-ом отдельном полку связи поздравили матерей лучших солдат срочной службы.
В воинскую часть их пригасили с утра, все-таки рабочий день, и многим потом на работу. Но и эти несколько часов, проведенных вместе с сыновьями, для них получились двойным праздником. Очень трогательным и эмоциональным. Ведь сегодня их не просто поздравили с 8 Марта, но и лично выразили благодарность за воспитание детей, которые добросовестно служат в армии.
Сегодня на службе в отдельном полку связи около 50 солдат-срочников. Встречи с родными в связи с пандемией были ограничены. Ситуация стабилизируется. А значит видеться можно будет больше.
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С огромной благодарностью – к женщинам, которые воспитали настоящих патриотов! В преддверии самого весеннего праздника – в 56-ом отдельном полку связи поздравили...
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