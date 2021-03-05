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Снова морозы, снег и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные

05.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снова морозы, снег и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные

Март начался с очень теплой погоды. Казалось, что не за горами и настоящая весна, но календарь в этом отношении непредсказуем. Наблюдаем за частой сменой морозов и оттепелей. И уже в выходные вновь вернется зимняя погода.

В субботу скажется влияние области повышенного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать холодный воздух с Балтики. Подморозит, пройдут небольшие осадки, усилится ветер.

Завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, днем по юго-востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Влажность достигнет 50%. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Атмосферное давление ночью вырастет, днем существенно не изменится.

В 8 утра температура воздуха составит от -2°С по юго-западу до -8°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +1°С по Брестской области до -3°С по Витебской. К вечеру температура немного понизится – -1°С…-5°С.

В воскресенье скажется влияние циклона. Двигаясь со Скандинавского полуострова на Вологодскую область России, он принесет облачную с прояснениями погоду. На большей части территории ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, во многих районах порывы будут сильными. Ночью будет 0°С …-6°С, днем – -1°С …+4°С.

8 марта будет преобладать зимний характер погоды. Пройдет кратковременный снег. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Ночью будет до -10°С, днем от -6°С по северу до +3°С по юго-западу.

Фото: БЕЛТА

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Март начался с очень теплой погоды. Казалось, что не за горами и настоящая весна, но календарь в этом отношении непредсказуем. Наблюдаем за частой сменой морозов и...
 
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