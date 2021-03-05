Куда сходить на длинных выходных 6-8 марта?

Источник материала: ОНТ

Впереди большие выходные и самый светлый и нежный праздник в году – Международный женский день. Как с толком и удовольствием провести эти дни – рассказываем!

Кино

Все больше и больше премьер появляется в минских кинотеатрах. Проведите романтическое свидание или встречу с друзьями в кино. Посмотрите комедийную мелодраму «Пара из будущего», семейный мультфильм «Душа» или драму «Небеса подождут». И не забудьте попкорн! Посмотреть афишу и купить билеты можно здесь .





Концерты

7 марта в Большом концертном зале Белгосфилармонии состоится премьера авторского проекта заслуженного артиста Республики Беларусь Виктора Бабарикина «Подарок женщине». Начало в 19:00. Подробности здесь .

8 марта в 19:00 зрителей поздравит фольклорная группа «Купалинка» с концертной программой «Усе кветкi для жанчын». Концерт будет построен на лучших образах народно-песенной поэзии, от традиционных фольклорных произведений до современных обработок народных и авторских песен. Синтез песни, музыки, танцевальной лексики, слова – объединено одной драматургией и сплетается в праздничный концерт, пронизанный светом добра и любви, посвященной Международному женскому дню 8 марта. Подробности здесь .





Спектакли

6 марта в 19:00 на сцене Театра-студии Киноактера можно будет увидеть постановку «Смешанные чувства» – лирическую комедию по пьесе американского сценариста и драматурга Р. Баэра. Это история о том, что без любви жизнь бессмысленна и неполноценна, о людях потерявших свои половинки и наивно пытающихся возродить их друг в друге. Подробности смотрите здесь .

В Молодежном театре эстрады также 6 марта в 19:00 пройдет эстрадная шоу-программа «Мужчины на десерт».

Программа наполнена самыми сладкими песнями, самыми вкусными артистами и сможет растопить сердце каждой зрительницы и на пару часов заставит забыть о диетах и жизненных проблемах, станут проводниками в мир музыки и танца, а также подарит искренние эмоции. Ищите подробности здесь .

7 марта будет настоящий «Бабий бунт»! Постановку можно увидеть в Белорусском государственном музыкальном театре в 18:00. Здесь можно найти подробности и приобрести билеты.

Драматический театр Белорусской армии 7 марта порадует спектаклем «Собака на сене». Зрители приглашаются к 17:00. Подробности здесь .

Воскресный вечер 7 марта порадует зрителей легендарным балетом «Щелкунчик» Петра Чайковского. Либретто Мариуса Петипа, хореография Василия Вайнонена. Дирижер – Николай Макаревич. Приходите в Белорусский государственный академический музыкальный театр в 11:00. Здесь можно посмотреть подробности.

7 марта в 16:00 и 19:00, а также 8 марта в 17:00 в Молодежном театре эстрады пройдет праздничная шоу-программа «Марафон желаний». Три женских типажа – Блондинка, Брюнетка и Рыжая – станут главными героинями программы. Вредные и очаровательные, немного капризные, а главное – обладательницы железной женской логики сделают это праздничное шоу незабываемым марафоном радости, хорошего настроения и самых лучших пожеланий. Женщины будут желать, а мужчины петь!

В программе прозвучат премьеры песен от звёзд белорусской эстрады, зрителей ждут яркие номера и экстравагантное танцевальное шоу. Подробности ищите здесь .

8 марта в 18:00 в Дворце Республики пройдет премьера спектакля по повести М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери» – история о дружбе и предательстве, страстной и страшной любви в исполнении актеров Театра-студии киноактера в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь. Подробности здесь .





Выставки

Музеи Минска работают в штатном режиме, а значит можно посетить одну из интереснейших выставок!

Например, в Национальном художественном музее проходит монографическая выставка Давида Якерсона, приуроченная к 125-летию со дня рождения известного скульптора и графика. Подробности ищите здесь .

В галерее Михаила Савицкого проходит выставка фотографии «Другой Минск». В экспозиции представлено более 80 фотографий известного минского фотохудожника Вадима Качана, сделанные в период 1982–1989 годов. Здесь все подробности.

Также можно посетить выставку фоторабот, запечатленных на старой негативной пленке. Проект «Сопричастность» фотографа Наталии Евмененко – это фрагменты, запечатленные на старой негативной пленке более чем пятьдесят лет назад, и наложенная на них старая техника ручной печати – цианотипия. Подробности ищите здесь .

И обязательно успейте на выставку «В поисках лучшего» в Национальном центре современных искусств. В экспозиции представлены живопись, графика и скульптура белорусских художников, которые определили неформальные художественные практики конца ХХ века (1980-90-е годы) в белорусском культурном пространстве. Подробнее здесь .





Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: sb.by, pinterest.com

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