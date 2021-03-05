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Азаренко сразится за выход в финал теннисного турнира в Катаре

05.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Азаренко сразится за выход в финал теннисного турнира в Катаре

Виктория Азаренко сегодня сразится за выход в финал теннисного турнира в Катаре.

Соперница белоруски – Гарбинье Мугуруса (Испания), ранее обыгравшая Арину Соболенко. Начало матча в 20:00. Ранее Виктория Азаренко обыграла украинку Эвелину Свитолину (6:2, 6:4) немку Лауру Зигемунд (6:4, 6:2) и россиянку Светлану Кузнецову (6:2, 6:3). Призовой фонд турнира в Дохе составляет 565 тысяч долларов.

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Виктория Азаренко сегодня сразится за выход в финал теннисного турнира в Катаре. Соперница белоруски – Гарбинье Мугуруса (Испания), ранее обыгравшая Арину...
 
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