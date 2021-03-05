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В России женщина «заминировала» административное здание, потому что не хотела стоять длинную очередь

05.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России женщина «заминировала» административное здание, потому что не хотела стоять длинную очередь

Жительница Минусинска (Россия, Красноярский край) была задержана по подозрению в распространении ложной информации о минировании административного здания. Когда женщину попросили объяснить мотивы своего поступка, она сказала, что ей не хотелось стоять длинную очередь, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Реагируя на информацию о минировании, на место прибыла следственно-оперативная группа, но взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Вскоре была задержана местная жительница по подозрению в ложном сообщении о минировании одного из административных зданий города.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь женщине грозит нечто большее, чем просто длинная очередь, а именно – тюремное заключение сроком до пяти лет. Пока подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

 Фото БЕЛТА

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Жительница Минусинска (Россия, Красноярский край) была задержана по подозрению в распространении ложной информации о минировании административного здания. Когда...
 
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