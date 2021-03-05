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Ученые рассказали о неожиданном влиянии изменений климата на детей
Источник материала: ОНТ
Исследователи из университета Ланкастера в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии узнали о том, что изменения климата на Земле влияют на здоровье младенцев. Результаты работы были опубликованы в журнал Nature Sustainability,
Исследование проводилось на протяжении 11 лет, на протяжении которых были изучены данные по рождаемости в 43 сильно зависящих от рек муниципалитетах штатах Амазонас в Бразилии. И, как удалось установить исследователям, количество выпавших за время беременности женщины осадков влияло на вес и рост ребенка при рождении.
Ученые установили, что экстремальные климатические условия могут привести к преждевременным родам, в результате чего ребенок может родиться с дефицитом массы тела и недостаточным ростом. При этом в среднем снижение массы тела достигало 200 грамм.
Исследователи уточнили, что изменения климата могут влиять на здоровье матери и ребенка разными способами, вызывая, например, неурожай, сокращая тем самым доступ к необходимой пище, а также увеличивая риски распространения инфекционных заболеваний.
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Исследователи из университета Ланкастера в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии узнали о том, что изменения...
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