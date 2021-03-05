Чиновники займутся теми, кто не работает официально больше 10 лет

Министр труда Ирина Костевич рассказала, как службы занятости планируют легализовать деятельность занятых в теневом бизнесе, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на СТВ. «Когда мы по базе незанятых видим, что есть у нас граждане, которые не работают по 10−15 лет, конечно, это вызывает особую озабоченность. Не потому, что он не работает. Скорее всего, работает в теневом бизнесе, — сказала Ирина Костевич. — Задача наша — легализовать его трудовую деятельность, объяснив в том числе, что это его будущая пенсионная гарантия, которую он просто потеряет».
— Мы активно будем работать с активными безработными, которые действительно в поиске работы, через различные механизмы. Конечно, будем говорить, работать с пассивными гражданами, которые не заняты в экономике. И здесь, конечно, мы открыты, мы готовы и через переобучение, и через подготовку, и через поиск, работу с нанимателем. Но должен быть прежде всего интерес у самого человека. Конечно, тогда будут вступать некие экономические механизмы для того, чтобы все-таки простимулировать человека работать, — сказала Ирина Костевич.
Напомним, в программе правительства по рынку труда на нынешнюю пятилетку среди прочего говорится про тунеядскую базу: в 2016—2019 годах с изданием декрета № 3 «О содействии занятости населения» была переформатирована работа по трудоустройству граждан: «заявительный» принцип был заменен на «выявительный».
«В политике занятости был сделан акцент на усиление роли местных Советов
депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов. Впервые были
определены показатели в области содействия занятости и перечень территорий
с напряженной ситуацией на рынке труда. Указанные меры позволили адресно решать
вопросы занятости населения в отдельных районах и городах республики», — отмечается в программе.
Ранее к 1 марта власти обновили базу не занятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 4-й квартал прошлого года. С 1 мая с тех, кто попал в базу и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по полным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Тем временем чиновники продолжают искать не занятых в экономике и составили план работы на нынешнюю пятилетку, а минские службы занятости и налоговая намерены «принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города».
А сколько находят не занятых в экономике
Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу не занятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.
Ранее чиновники сообщали, что в базе не занятых в экономике в целом по стране числятся около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил, среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).
Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.