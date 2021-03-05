Чиновники займутся теми, кто не работает официально больше 10 лет

Источник материала: Tut.by

Министр труда Ирина Костевич рассказала, как службы занятости планируют легализовать деятельность занятых в теневом бизнесе, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на СТВ. «Когда мы по базе незанятых видим, что есть у нас граждане, которые не работают по 10−15 лет, конечно, это вызывает особую озабоченность. Не потому, что он не работает. Скорее всего, работает в теневом бизнесе, — сказала Ирина Костевич. — Задача наша — легализовать его трудовую деятельность, объяснив в том числе, что это его будущая пенсионная гарантия, которую он просто потеряет».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы активно будем работать с активными безработными, которые действительно в поиске работы, через различные механизмы. Конечно, будем говорить, работать с пассивными гражданами, которые не заняты в экономике. И здесь, конечно, мы открыты, мы готовы и через переобучение, и через подготовку, и через поиск, работу с нанимателем. Но должен быть прежде всего интерес у самого человека. Конечно, тогда будут вступать некие экономические механизмы для того, чтобы все-таки простимулировать человека работать, — сказала Ирина Костевич.

Напомним, в программе правительства по рынку труда на нынешнюю пятилетку среди прочего говорится про тунеядскую базу: в 2016—2019 годах с изданием декрета № 3 «О содействии занятости населения» была переформатирована работа по трудоустройству граждан: «заявительный» принцип был заменен на «выявительный».

«В политике занятости был сделан акцент на усиление роли местных Советов

депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов. Впервые были

определены показатели в области содействия занятости и перечень территорий

с напряженной ситуацией на рынке труда. Указанные меры позволили адресно решать

вопросы занятости населения в отдельных районах и городах республики», — отмечается в программе.

Ранее к 1 марта власти обновили базу не занятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 4-й квартал прошлого года. С 1 мая с тех, кто попал в базу и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по полным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Тем временем чиновники продолжают искать не занятых в экономике и составили план работы на нынешнюю пятилетку, а минские службы занятости и налоговая намерены «принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города».

А сколько находят не занятых в экономике

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу не занятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.

Ранее чиновники сообщали , что в базе не занятых в экономике в целом по стране числятся около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил , среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.