|
Из Антарктиды с любовью: белорусские полярники поздравили женщин с 8 марта
05.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Находящиеся в Антарктиде белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта, передает телеканал «МИР 24».
«Мы желаем вам счастья, мирного неба, благополучия, чтобы атмосфера праздника для вас мужчинами сохранялась не только один день в году, а круглый год. Вы самые-самые-самые! До встречи на большой земле! С любовью из Антарктики!» – сказал руководитель белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.
Участники 13-й антарктической экспедиции показали, как они живут на южном полюсе. Десять человек сейчас строят исследовательскую станцию. Ученые уже оборудовали взлетно-посадочную полосу, готовы лаборатория, модуль управления и электростанция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые также показали, как они живут на Южном полюсе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)