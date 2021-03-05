Из Антарктиды с любовью: белорусские полярники поздравили женщин с 8 марта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Находящиеся в Антарктиде белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта, передает телеканал «МИР 24».

«Мы желаем вам счастья, мирного неба, благополучия, чтобы атмосфера праздника для вас мужчинами сохранялась не только один день в году, а круглый год. Вы самые-самые-самые! До встречи на большой земле! С любовью из Антарктики!» – сказал руководитель белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

Участники 13-й антарктической экспедиции показали, как они живут на южном полюсе. Десять человек сейчас строят исследовательскую станцию. Ученые уже оборудовали взлетно-посадочную полосу, готовы лаборатория, модуль управления и электростанция.