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МВД сообщило о задержании семи брестских анархистов из «международной преступной организации»
Источник материала: Навiны
О задержании семи брестских анархистов из «международной преступной организации» сообщила 5 марта пресс-служба МВД.
«На семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК МВД во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней. Молодые люди находятся в ИВС», — отмечается в релизе.
По информации ведомства, все задержанные — жители Брестской области в возрасте от 16 до 35 лет, не работающие. «Начиная с 2016 года, в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области», — утверждает МВД.
Их деятельность «финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов».
Согласно данным ГУБОПиК, более 15 анархистов из Брестской и Минской областей скрываются в Украине и Польше.
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О задержании семи брестских анархистов из «международной преступной организации» сообщила 5 марта пресс-служба МВД.
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