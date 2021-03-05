МВД сообщило о задержании семи брестских анархистов из «международной преступной организации»

О задержании семи брестских анархистов из «международной преступной организации» сообщила 5 марта пресс-служба МВД.





«На семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК МВД во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней. Молодые люди находятся в ИВС», — отмечается в релизе.

По информации ведомства, все задержанные — жители Брестской области в возрасте от 16 до 35 лет, не работающие. «Начиная с 2016 года, в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области», — утверждает МВД.

Их деятельность «финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов».

Согласно данным ГУБОПиК, более 15 анархистов из Брестской и Минской областей скрываются в Украине и Польше.