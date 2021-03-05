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МВД опубликовало видео задержания брестчан, которых назвали «анархистами» из международной преступной организации

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается о задержании семерых человек от 16 до 35 лет.

МВД опубликовало видео задержания брестчан, которых назвали «анархистами» из международной преступной организации

По информации МВД, сотрудники ГУБОПиК задержали жителей Брестчины по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней.

В сообщении МВД упоминается, что задержанные — брестские анархисты из международной преступной организации «Революционное действие».

В видео силовики показали допрос одного из задержанных.

— К какой субкультуре себя относишь? — спрашивает сотрудник МВД.

— К антирасизму, — отвечает задержанный.

— Левый? Правый? — уточняет сотрудник.

— Это не тот и не другой. Это вне политики, — говорит молодой человек.

МВД утверждает, что, начиная с 2016 года, задержанные брестчане «готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области».

Сюжет проиллюстрировали кадрами с карточками белорусских банков, валютой, изображением герба «Пагоня», фото и видео с плакатами «Нет заводу АКБ», «Чиновник — главный тунеядец» и съемками с акций прошлого года.

МВД заявляет, что «протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов».

Задержанные в ИВС, их статус — подозреваемые по уголовному делу.

Кроме того, в сюжете отмечается, что «более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше».

 
Теги: Минск
 
 
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Сюжет проиллюстрировали кадрами с карточками белорусских банков, валютой и изображением герба «Пагоня».
 
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