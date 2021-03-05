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МВД опубликовало видео задержания брестчан, которых назвали «анархистами» из международной преступной организации
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сообщается о задержании семерых человек от 16 до 35 лет.
По информации МВД, сотрудники ГУБОПиК
В сообщении МВД упоминается, что задержанные — брестские анархисты из международной преступной организации «Революционное действие».
В видео силовики показали допрос одного из задержанных.
— К какой субкультуре себя относишь? — спрашивает сотрудник МВД.
— К антирасизму, — отвечает задержанный.
— Левый? Правый? — уточняет сотрудник.
— Это не тот и не другой. Это вне политики, — говорит молодой человек.
МВД утверждает, что, начиная с 2016 года, задержанные брестчане «готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области».
Сюжет проиллюстрировали кадрами с карточками белорусских банков, валютой, изображением герба «Пагоня», фото и видео с плакатами «Нет заводу АКБ», «Чиновник — главный тунеядец» и съемками с акций прошлого года.
МВД заявляет, что «протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов».
Задержанные в ИВС, их статус — подозреваемые по уголовному делу.
Кроме того, в сюжете отмечается, что «более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше».
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МВД опубликовало видео задержания брестчан, которых назвали «анархистами» из международной преступной организации
Сюжет проиллюстрировали кадрами с карточками белорусских банков, валютой и изображением герба «Пагоня».
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