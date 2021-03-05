МВД опубликовало видео задержания брестчан, которых назвали «анархистами» из международной преступной организации

Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается о задержании семерых человек от 16 до 35 лет.





По информации МВД, сотрудники ГУБОПиК задержали жителей Брестчины по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней.

В сообщении МВД упоминается, что задержанные — брестские анархисты из международной преступной организации «Революционное действие».

В видео силовики показали допрос одного из задержанных.

— К какой субкультуре себя относишь? — спрашивает сотрудник МВД.

— К антирасизму, — отвечает задержанный.

— Левый? Правый? — уточняет сотрудник.

— Это не тот и не другой. Это вне политики, — говорит молодой человек.

МВД утверждает, что, начиная с 2016 года, задержанные брестчане «готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области».

Сюжет проиллюстрировали кадрами с карточками белорусских банков, валютой, изображением герба «Пагоня», фото и видео с плакатами «Нет заводу АКБ», «Чиновник — главный тунеядец» и съемками с акций прошлого года.

МВД заявляет, что «протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов».

Задержанные в ИВС, их статус — подозреваемые по уголовному делу.

Кроме того, в сюжете отмечается, что «более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше».