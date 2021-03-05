Источник материала: Хартия'97

Суд Литвы посчитал угрозой нацбезопасности расширение терминала «Беларуськалия» в Клайпеде 5.03.2021, 20:24

Суд поставил точку в длившемся полтора года споре компании с властями Литвы.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (БKT), осуществляющего перевалку удобрений «Беларуськалия», на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту. Об этом сообщает Interfax.by .

Напомним, в 2013 году «Беларуськалий» купил у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого 30% терминала БКТ. 100% акций расположенного рядом Nemuno terminalas бизнесмен контролирует вместе с женой Ольгой. В 2019 году БКТ изъявил желание приобрести акции Nemuno terminalas. Однако данная сделка не у всех в Литве нашла поддержку. Некоторые политики усмотрели в ней угрозу национальной безопасности. Поэтому начались судебные тяжбы.

«Судейская коллегия, признавшая аргументы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее, а решение суда первой инстанции оставляет неизменным», — говорится в постановлении ГАСЛ от 3 марта.

Таким образом, суд поставил точку в длившемся полтора года споре компании с властями Литвы, которые считают БKT компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности.

Предыдущая инстанция, Вильнюсский окружной административный суд, приняла соответствующее постановление в декабре прошлого года.

По оценке ГАСЛ, оспариваемый пункт правительственного постановления является правильным и обоснованным, он принят с учетом совокупности фактических обстоятельств и информации о несоответствии БKT интересам нацбезопасности.

Игорь Удовицкий планировал объединить территорию Nemuno terminalas с территорией БKT с целью создания единого комплекса с новыми складами, которые необходимы для принятия растущего объема удобрений «Беларуськалия». Бизнесмен говорил, что если это не будет сделано, то транзит направится через другие порты. Удовицкий уверял, что «Беларуськалий» никогда не поднимал вопрос о повышении доли его акций в БKT.

«Беларуськалий» в настоящее время не находится в санкционном списке Евросоюза.

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