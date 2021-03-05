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Как «Белкоммунмаш» кинул жителей украинского Житомира
Источник материала: Хартия'97
Как «Белкоммунмаш» кинул жителей украинского Житомира
Теперь украинцы будут пытаться выставить санкции за невыполнение графика поставки.
Сказку о предприятиях Беларуси, как о самых надёжных партнёрах? Осенью 2019 года в эту сказку поверили и украинцы. Под гарантии Лукашенко на втором Форуме регионов Беларуси и Украины подписали договор о поставках 50 белорусских троллейбусов в Житомир,
Украинская сторона педантично выполнила все условия договоренностей, а «Белкоммунмаш»
А потом идеологи и пропагандисты будут рассказывать о закрытости внешних рынков и санкциях. А ещё о врагах кругом.
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Теперь украинцы будут пытаться выставить санкции за невыполнение графика поставки.
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