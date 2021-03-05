Источник материала: Хартия'97

Стоимость нефти обновила годичный максимум 1 5.03.2021, 19:57

Нефть дорожает на решении ОПЕК+ не повышать уровень добычи в апреле.

Резкий рост котировок начался после решения ОПЕК+ оставить добычу нефти в апреле на мартовском уровне, передает korrespondent.net .

Мировые цены на нефть эталонных марок на торгах в пятницу, 5 марта, обновили максимум с января 2020 года.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла сегодня на 3,6% и достигла $69,15 за баррель.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 3,4% до $65,76 за баррель, обновив максимум с 2018 года.

Нефть дорожает на решениях ОПЕК+ не повышать уровень добычи в апреле.

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