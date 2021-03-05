Почему портрет протестующих у всех структур разный?

По словам замглавы МВД Геннадия Казакевича, «преступник», «связанный с протестной активностью» - это неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Либо работающий на низкооплачиваемой должности.





сообщает TUT.BY. В стране было совершено более 2,5 тысячи преступлений, «связанных с протестной активностью». Тысяча противоправных действий была совершена в отношении сотрудников милиции или внутренних войск. Установлены восемьсот человек, которые «так или иначе участвовали в протестном движении». Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1»,TUT.BY.













— Я думаю, зрителю будет интересно услышать, что мы составили социальный портрет такого преступника. Это неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Либо работающий на какой-то низкооплачиваемой должности. И на вопрос, а мы каждому задаем этот вопрос: «Что тебя подвигло угрожать, ладно милиционеру — у нас такая профессия рискованная — жене милиционера, детям милиционера? Зачем ты это делаешь?» звучит шаблонный ответ: «Я таким образом высказываю свою гражданскую позицию», — рассказал замглавы МВД Геннадий Казакевич.





По словам Казакевича, гражданскую позицию надо выражать на избирательном участке или в установленном законом порядке.





— Но все, что связано с угрозами, с оскорблением, неприкрытым информационным давлением, безусловно, будет пресекаться, — заявил он.





Напомним, в январе в один из новостных сюжетов БТ попала милицейская статистика — «социально-возрастной портрет лиц, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Согласно этой статистике, более 56% протестующих — лица в возрасте от 30 до 60 лет. Среди них безработных — 19%, работающих — почти 53%, пенсионеров — 22%.





Также заявления замминистра МВД не подтверждаются соцопросами.





Как сообщил глава Белорусской аналитической мастерской, профессор Андрей Вардомацкий, основной тезис официальной точки зрения заключается в том, что участники протестов — это «несознательная молодежь». Так вот, исследования показывают, что количество молодых людей в возрасте 18—29 лет точно такое же, как и людей в возрасте 56 лет и старше, — примерно по 20 %. Это говорит о том, что в протестах участвует не только «несознательная молодежь», но и категория граждан, возраст которых равен возрасту наиболее известного политического субъекта страны.





Что касается образования, то средний уровень образования участников протестов выше среднего уровня образования населения Беларуси. А процент людей с высшим образованием выше процента людей с высшим образованием по стране в целом.



