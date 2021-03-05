|
Азаренко отказалась от полуфинального матча с Мугурусой на турнире в Дохе
Источник материала: Навiны
Белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе из-за травмы спины и пропустила в финал испанку Гарбинью Мугурусу.
Наша теннисистка уже дважды вызывала на корт врача: до начала встречи с украинкой Элиной Свитолиной и во втором гейме.
В мировом онлайн-рейтинге Азаренко занимает 14-е место, Мугуруса — 16-е.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе из-за травмы спины и пропустила в финал испанку Гарбинью Мугурусу. Наша теннисистка уже дважды вызывала на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)