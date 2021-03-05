Силовики нагрянули в Imaguru на конференцию Лиги студенческих объединений

Источник материала: Onliner

Сегодня в 18:30 силовики в масках пришли в стартап-хаб Imaguru — об этом сообщила основатель компании Таня Маринич. По словам предпринимательницы, силовики приехали из-за учредительной конференции Лиги студенческих объединений.

— Участников конференции вывели из здания, посадили в бусы и увезли. Среди задержанных есть сотрудник «Имагуру». Мы до сих пор не знаем о его местонахождении. Он не выходит на связь.

Люди, заблокировавшие «Имагуру», отказались представиться. Мы предполагаем, что это силовики. На данный момент все участники конференции вывезены, мы продолжаем поиски своего сотрудника. В данную секунду коворкеры и сотрудники могут выйти из здания. Однако силовики до сих пор находятся в здании. Мы не понимаем, когда и как это закончится.

Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы, — говорится в сообщении Тани Маринич.

Onliner обратился за комментарием по этой ситуации в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Мы опубликуем его сразу после получения.