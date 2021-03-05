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Рейтинг доверия украинцев: в лидерах Зеленский и Кличко
Источник материала: Партизан
В тройке лидеров рейтинга произошли изменения, но Зеленский и Кличко как прежде занимают два первых места.
В обновленном рейтинге доверия украинцев лидируют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и шоумент Сергей Притула. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии в пятницу, 5 марта.
Согласно исследованию, Зеленскому доверяют 39,5% опрошенных, Кличко – 33,8%, Притуле - 31,6%, Владимиру Гройсману – 31%, Дмитрию Разумкову – 28,3%, Юлии Тимошенко – 26,3%, Юрию Бойко – 24,6%, Олегу Ляшко – 23,2%, Игорю Смешко – 22,4% и Петру Порошенко – 21,9%.
Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта методом личного интервью с использованием планшетов, опрошено 1207 респондентов в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.
Отметим, в предыдущем рейтинге в тройке не было Притулы, а рейтинг Зеленского и Кличко остался примерно на том же уровне,
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В тройке лидеров рейтинга произошли изменения, но Зеленский и Кличко как прежде занимают два первых места.
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