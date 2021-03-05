ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рейтинг доверия украинцев: в лидерах Зеленский и Кличко

05.03.2021 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В тройке лидеров рейтинга произошли изменения, но Зеленский и Кличко как прежде занимают два первых места.

В обновленном рейтинге доверия украинцев лидируют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и шоумент Сергей Притула. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии в пятницу, 5 марта.

Согласно исследованию, Зеленскому доверяют 39,5% опрошенных, Кличко – 33,8%, Притуле - 31,6%, Владимиру Гройсману – 31%, Дмитрию Разумкову – 28,3%, Юлии Тимошенко – 26,3%, Юрию Бойко – 24,6%, Олегу Ляшко – 23,2%, Игорю Смешко – 22,4% и Петру Порошенко – 21,9%.

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта методом личного интервью с использованием планшетов, опрошено 1207 респондентов в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.



Отметим, в предыдущем рейтинге в тройке не было Притулы, а рейтинг Зеленского и Кличко остался примерно на том же уровне, пишет korrespondent.net
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тройке лидеров рейтинга произошли изменения, но Зеленский и Кличко как прежде занимают два первых места.
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики нагрянули в Imaguru на конференцию Лиги студенческих объединений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by