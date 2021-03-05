ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студентов, которые решили объединиться, увезли в РУВД

05.03.2021 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходило в "Имагуру".

Как сообщает "Вясна", среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. На данный момент они не выходят на связь. Также сообщается, что на мероприятии были Александр Паршенков и Виктория Смоляк. С ними связь также отсутствует.

Андрей Егоров сообщил, что он в РУВД Московского района. Вероятно туда везут и остальных участников мероприятия.

Список задержанных 5 марта в "Имагуру":

Андрей Егоров;
Виталий Рымашевский;
Александр Паршенков, БГУ;
Виктория Смоляк, БГУ;
Тимофей Краснов, юрфак БГУ;
Анастасия Махомет, БГМУ;
Станислав Сенюкович, БГМУ;
Евгений Денисенко, БНТУ;
София Моргунова, филфак БГУ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходило в "Имагуру".
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд Литвы посчитал угрозой нацбезопасности расширение терминала «Беларуськалия» в Клайпеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by