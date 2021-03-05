Студентов, которые решили объединиться, увезли в РУВД

Как сообщает, среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. На данный момент они не выходят на связь. Также сообщается, что на мероприятии были Александр Паршенков и Виктория Смоляк. С ними связь также отсутствует.