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"Формула-1". Российского гонщика с белорусскими корнями ждут серьезные последствия в случае повторного скандала
Источник материала: Партизан
Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявил, что российского гонщика "Формулы-1" с белорусскими корнями Никиту Мазепина ждут серьезные последствия в случае, если он вновь окажется в центре скандала.
В декабре 2020 года Мазепин опубликовал в инстаграм-аккаунте видео, в котором он сидит в машине и в шутку пристает к своей подруге. Ролик вызвал негативную реакцию у поклонников, была создана петиция с призывом отстранить Мазепина от гонок, которая собрала более 45 тысяч подписей.
"Чтобы выступать в "Формуле-1", нужна суперлицензия, которую непросто получить. Мазепин набрал нужное количество очков, почему он не должен выступать? Отстранять его было бы несправедливо. При этом, я далеко не доволен ситуацией. Мазепин получил предупреждение: если это повторится, то его ждут серьезные последствия. Надеюсь, что он извлек урок", —
перевод pressball.by
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"Формула-1". Российского гонщика с белорусскими корнями ждут серьезные последствия в случае повторного скандала
Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявил, что российского гонщика "Формулы-1" с белорусскими корнями Никиту Мазепина ждут серьезные...
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