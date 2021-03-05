Участников конференции Лиги студенческих объединений доставили в милицию

Участники учредительной конференции Республиканского независимого профсоюза студентов «Лига студенческих объединений» (ЛиСО) задержаны и доставлены в милицию, следует из сообщений Координационного совета по урегулированию политического кризиса и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».





В УВД Московского района находится член основного состава КС политолог Андрей Егоров. В списке задержанных (пока семь человек) еще один член основного состава КС, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.

Как сообщалось, сегодня в 18:30 на учредительную конференцию пришли неизвестные в масках, после чего телефоны собравшихся стали недоступны.

В независимый профсоюз ЛиСО вошли представители местных инициатив студентов семи вузов: Белгосуниверситета (БГУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ), Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ), Белорусского государственного медуниверситета (БГМУ), Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) и Белорусской государственной академии музыки (БГАМ).

На учредительной конференции ЛиСО планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, послушать лидеров местных студенческих организаций.

Как ранее сообщила БелаПАН заместитель председателя одного из организаторов конференции Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) Мария Тарадецкая, цель нового профсоюза — защищать и отстаивать права студентов законными методами, оказывать им юридическую помощь, содействовать улучшению условий обучения.