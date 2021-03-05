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«Маски-шоу» в офисе «Имагуру»: «Участников конференции поставили к стенке»

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Силовики ворвались на конференцию Лиги студенческих объединений. Они задержали людей, посадили в автозаки и увезли.

«Маски-шоу» в офисе «Имагуру»: «Участников конференции поставили к стенке»

Иллюстративное фото

Это произошло в 18.30 5 марта в стартап-хаб «Имагуру» в Минске на улице Фабрициуса, где проходила учредительная конференция Лиги студенческих объединений.

Как рассказала Татьяна Маринич, «Имагуру» заблокирован, сотрудники офиса и коворкеры не имели возможности покинуть помещение или войти в здание.

— Участников конференции поставили к стенке, после чего вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. Среди задержанных есть сотрудник «Имагуру». Он не имеет никакого отношения к конференции. Мы до сих пор не знаем о его местонахождении. Он не выходит на связь.

Люди, заблокировавшие Имагуру, отказались представиться. Мы предполагаем, что это силовики. На данный момент, все участники конференции вывезены, мы продолжаем поиски своего сотрудника.

В данную секунду коворкеры и сотрудники могут выйти из здания. Однако силовики до сих пор находятся в здании. Мы не понимаем, когда и как это закончится.

Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей.

Как сообщил Координационный совет, среди участников мероприятия были члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. Позже Андрей Егоров сообщил, что находится в Московском РУВД. Туда, скорее всего, перемещают остальных участников мероприятия.

В независимый профсоюз Лиги студенческих объединений вошли представители инициатив студентов семи вузов: БГУ,  БНТУ, БГПУ, БГМУ, БГАИ, БГУКИ и БГАМ. На учредительной конференции планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, послушать лидеров местных студенческих организаций, пишет Радыё Свабода.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики ворвались на конференцию Лиги студенческих объединений. Они задержали людей, посадили в автозаки и увезли.
 
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