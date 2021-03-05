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«Маски-шоу» в офисе «Имагуру»: «Участников конференции поставили к стенке»
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Силовики ворвались на конференцию Лиги студенческих объединений. Они задержали людей, посадили в автозаки и увезли.
Иллюстративное фото
Это произошло в 18.30 5 марта в стартап-хаб «Имагуру» в Минске на улице Фабрициуса, где проходила учредительная конференция Лиги студенческих объединений.
Как
— Участников конференции поставили к стенке, после чего вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. Среди задержанных есть сотрудник «Имагуру». Он не имеет никакого отношения к конференции. Мы до сих пор не знаем о его местонахождении. Он не выходит на связь.
Люди, заблокировавшие Имагуру, отказались представиться. Мы предполагаем, что это силовики. На данный момент, все участники конференции вывезены, мы продолжаем поиски своего сотрудника.
В данную секунду коворкеры и сотрудники могут выйти из здания. Однако силовики до сих пор находятся в здании. Мы не понимаем, когда и как это закончится.
Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей.
Как
В независимый профсоюз Лиги студенческих объединений вошли представители инициатив студентов семи вузов: БГУ, БНТУ, БГПУ, БГМУ, БГАИ, БГУКИ и БГАМ. На учредительной конференции планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, послушать лидеров местных студенческих организаций, пишет
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Силовики ворвались на конференцию Лиги студенческих объединений. Они задержали людей, посадили в автозаки и увезли.
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