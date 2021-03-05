На «Гродно Азоте» факел над одним из цехов. На предприятии говорят - профилактические работы

Источник материала: Tut.by

В пятницу вечером в Сети появилось видео огненного факела над одним из цехов «Гродно Азота». Как сообщили читатели, это цех «Аммиак-4».

Информация в местных чатах была противоречивой: одни сообщали, что это плановые работы, другие, что произошла внеплановая остановка цеха.

— Там идут профилактические пуско-наладочные работы. Есть немножко изменения технологического процесса, но угрозы жизни населения, городу и окружающей среде нет, — прокомментировали TUT.BY на предприятии.

Напомним, похожая ситуация была на предприятии в ноябре прошлого года. Тогда из-за из-за проблем на «Аммиак-4» остановился еще один цех — «Карбамид-4».