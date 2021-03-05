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На «Гродно Азоте» факел над одним из цехов. На предприятии говорят - профилактические работы
Источник материала: Tut.by
В пятницу вечером в Сети появилось видео огненного факела над одним из цехов «Гродно Азота». Как сообщили читатели, это цех «Аммиак-4».
Информация в местных чатах была противоречивой: одни сообщали, что это плановые работы, другие, что произошла внеплановая остановка цеха.
— Там идут профилактические пуско-наладочные работы. Есть немножко изменения технологического процесса, но угрозы жизни населения, городу и окружающей среде нет, — прокомментировали TUT.BY на предприятии.
Напомним,
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«Угрозы жизни населения, городу и окружающей среде нет», - сообщили TUT.BY на предприятии.
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