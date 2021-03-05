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В сборную на матчи квалификации ЧМ не включили двух гандболисток. Обе подписали письмо за честные выборы

05.03.2021 21:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 марта на базе столичного спортивного комплекса по игровым видам спорта стартует учебно-тренировочный сбор женской национальной команды Беларуси по гандболу, однако в нее не попали две гандболистки, подписавшие письмо спортсменов против насилия и за честные выборы, передает «Трибуна».

С 19 по 21 марта в Минске в спорткомплексе «Чижовка-Арена» пройдет отборочный турнир чемпионата мира — 2021. В соперниках у белорусок — сборные Швейцарии и Фарерских островов. По итогам турнира две лучшие команды выйдут в плей-офф квалификации, который состоится с 16 по 21 апреля.

Тренерский штаб пригласил на УТС 21 гандболистку, состав опубликован на сайте федерации.


Фото: handball.by

В составе нет Карины Ежиковой и Валентины Нестерук. Ежикова в интервью Tribuna.com заявляла, что готова отказаться от выступления за сборную из-за ситуации в стране. Нестерук отмечала, что за насилие должен отвечать Лукашенко.

Обе гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы. Добавим, что главный тренер сборной словенец Томаш Чатер подписал провластное письмо.

 
Теги: Минск
 
 
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С 19 по 21 марта в Минске в спорткомплексе «Чижовка-Арена» пройдет отборочный турнир чемпионата мира - 2021.
 
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